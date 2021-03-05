Москва, , 14:19 — REGNUM На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет важное совещание по экономике, совместно со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом посредством телемоста будет принимать участие в церемонии заливки бетона в основание третьего блока АЭС «Аккую», встретится с правительством РФ и поздравит российских женщин с 8 марта. Об этом 5 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет достаточно важное совещание по экономике», — сказал он и заверил, что пресс-служба Кремля позднее предоставит об этом детальную информацию.

«Мы уже говорили, что Путин вместе с Эрдоганом проведут телемост по случаю начала стройки третьего блока АЭС «Аккую», — также напомнил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков уточнил, что на следующей недели у главы российского государства будет «встреча с правительством с профильным вопросом и с открытой оперативной частью» и разные другие встречи.

Также он указал, российский лидер «традиционно поздравляет женщин, обращается к женщинам». «Так или иначе он сделает это и на этот раз», — заявил пресс-секретарь Путина.

Помимо этого, Песков воспользовался возможностью своего разговора с журналистами для того, чтобы от себя «искренне поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником».

«Будьте счастливы и здоровы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России за преступления в отношении несовершеннолетних необходимо нести предусмотренную законом ответственность.