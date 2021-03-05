Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Занятия спортом помогают председателю правительства РФ Михаилу Мишустину отставать в форме. Об этом премьер-министр рассказал на встрече с учащимися Cпециализированного учебно-научного центра МГУ.

Он посетовал на недостаток времени из-за плотного рабочего графика, при этом подчеркнул важность занятий спортом.

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«Времени не так много, но я стараюсь по утрам плавать, практически каждый день, играть в хоккей, когда есть возможность и в настольный теннис», — поделился Мишустин.

Кроме настольного тенниса и хоккея у главы российского правительства есть ещё несколько увлечений.

«Но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьёзно культивировать другие хобби», — добавил Мишустин.

Размышляя о том, что позволяет очень занятым людям поддерживать состояние наполненности энергией, премьер-министр отметил ещё и увлечение чтением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина является отменным.