Мишустин раскрыл секрет свой физической формы
Новосибирск, 5 марта, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Занятия спортом помогают председателю правительства РФ Михаилу Мишустину отставать в форме. Об этом премьер-министр рассказал на встрече с учащимися Cпециализированного учебно-научного центра МГУ.
Он посетовал на недостаток времени из-за плотного рабочего графика, при этом подчеркнул важность занятий спортом.
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Кроме настольного тенниса и хоккея у главы российского правительства есть ещё несколько увлечений.
Размышляя о том, что позволяет очень занятым людям поддерживать состояние наполненности энергией, премьер-министр отметил ещё и увлечение чтением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина является отменным.