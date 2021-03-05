Симферополь, , 14:09 — REGNUM График подачи воды в жилые дома Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов будет отменен на период праздничных дней 6−8 марта. Об этом говорится в сообщении ГУП «Вода Крыма».

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«Уважаемые жители г. Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов! В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 06:00 06.03.2021 до 09:00 09.03.2021», — говорится в сообщении.

В остальные дни, уточнили на предприятии, воду будут подавать, как и в последние месяцы, по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым живет в режиме вододефицита с середины 2020 года, уже несколько месяцев жители Симферополя, а также целого ряда других муниципалитетов, получают воду лишь по несколько часов в день.