Джакарта, , 14:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии отметило, что 3705 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

За последние 24 часа новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявили в Кувейте. Если раньше коронавирусом в Кувейте заразилось 189 граждан Индонезии, то сейчас это число выросло до 191.

МИД Индонезии подтвердил, что за сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти среди индонезийских граждан за рубежом.

Всего 172 индонезийских гражданина скончались от COVID-19 за границей, а 707 человек находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране превышает среднемировой.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность от COVID-19 в Индонезии превышает мировой уровень