Челябинск, , 14:07 — REGNUM Житель Челябинска предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, 9 мая 2020 года 33-летний гражданин, будучи пьяным, наехал на 51-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Преступление произошло ночью, а у обвиняемого не было водительского удостоверения. Мужчина погиб на месте, а водитель скрылся.

Сейчас его дело будет рассматривать Ленинский райсуд Челябинска. Потерпевшие заявили иски в целом на 3 млн рублей. Автомобиль «Зил», а также восемь расчётных счетов. арестованы