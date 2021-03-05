Оренбург, , 14:05 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении мужчины, который уже отбывает наказание в исправительной колонии. Он угрожал убийством медработнику пенитенциарного учреждения, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Нападение на медика произошло в кабинете амбулаторного приема осужденных медицинской части. Осужденный прислонил заранее приготовленный гвоздь длинной 9 сантиметров к шее врача-терапевта. Мужчина ударил и связал простынями одного из своих сокамерников, а другого запер за решеткой. Своими действиями гражданин хотел привлечь внимание и требовал пригласить прокурора и сотрудников наблюдательной комиссии.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание (с учетом неотбытой части) в виде пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.