Москва, , 14:05 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности международную повестку дня и обеспечение интересов РФ. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Кремля.

Открывая оперативное совещание, глава государства предложил обсудить ряд вопросов международной повестки дня, а также обеспечение интересов России в международном экономическом сотрудничестве и политической сфере.

«У нас есть подготовленные сообщения на этот счёт. Давайте работать», — обратился Путин к участникам совещания по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина будет больше очных встреч. При этом будут соблюдаться меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

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