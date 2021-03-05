Москва, , 14:05 — REGNUM Пандемия коронавируса сильно ударила по спросу на нефть, введение повсеместных локдаунов снизило транспортную активность и спрос на нефтепродукты ушел в пике, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

«В дополнение к этому год назад Саудовская Аравия предлагала сильно сократить объемы добычи, дабы не спровоцировать профицит на рынке, однако Россия тогда отказалась и уже очень скоро все видели отрицательные значения по фьючерсу на WTI.

Прошел год, Россия все-таки согласилась на сокращение добычи, против Ирана введены санкции (сейчас Иран добывает 300 тыс б/с вместо прежних 2,8 млн б/с), а Саудовская Аравия добровольно убрала 1 млн б/с из объема добычи.

И вот на заседании 4 марта 2021 года решением ОПЕК+ было принято решение о ненаращивании добычи странами-участницами в апреле. Исключения были сделаны для России и Казахстана, которым второе заседание подряд разрешают увеличить добычу.

В этот раз согласовано увеличение на 130 и 20 тыс. б/с соответственно, в связи с сезонным спросом на нефтепродукты. Оставшееся плановое наращивание в 350 тыс. б/ из 500 тыс. б/с было принято заморозить до конца июля 2021 года.

Итак, сейчас имеется три лидера в нефтяном секторе, которые обеспечивают более 30% от общей добычи: США (~11 млн б/с), Россия (~10 млн б/с), Саудовская Аравия (~10 млн б/с).

В США в августе было зарегистрировано рекордно низкое количество активных буровых установок в размере 172 штуки (сейчас количество вернулось к 300, однако все равно не дотягивает до докризисных 600 штук),

Саудиты добровольно сократили добычу на 1 млн б/с, а Россия продолжает потихонечку добиваться увеличения. Чья тактика в итоге окажется верной — покажет время, однако важным ограничением для рынка остается спрос этого рынка, смотрим прогноз ОПЕК на 2021.

По мнению аналитиков, спрос в 2021 году увеличится на 6,4% по сравнению с 2020-м. В основном увеличение произойдет благодаря растущему спросу из Индии, который должен увеличиться на 13,5%.

А вот вторая страна восстановлению спроса на нефть — Китай (8,5%) — уже не выглядит таким привлекательным рынком сбыта, ведь сейчас хранилища нефти почти полностью заполнены, а значит, часть этого спроса будет нивелирована», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Казахстан могут нарастить добычу нефти в апреле — на 130 тыс. баррелей в сутки и на 20 тыс. баррелей соответственно. Такое решение приняла ОПЕК+.

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