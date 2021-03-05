Архангельск, , 14:03 — REGNUM В Белом море недалеко от Архангельска сегодня, 5 марта, развернулась операция по спасению рыбаков — мужчины не смогли самостоятельно выбраться с острова Мудьюг из-за тонкого льда.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО, на помощь направилась дежурная смена Арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Его судно на воздушной подушке преодолело сложную ледовую обстановку на реке Маймаксе и направилось к Мудьюгу. Рыбаков вывозили двумя партиями, медицинская помощь им не потребовалась.

В результате операции с острова были эвакуированы семеро человек.