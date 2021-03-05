Кишинёв, , 14:04 — REGNUM В Кишинёве представители малого и среднего бизнеса провели акцию протеста, на которой потребовали разрешить открывать торговые центры в выходные дни. Об этом 5 марта сообщает телеканал Publika.

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По данным журналистов, протестующие призвали бороться с пандемией «правильно», а не такими мерами, которые приносят экономический вред.

Сообщается, что активисты сначала находись на площади Великого национального собрания, а потом отправились к зданию администрации президента. Предприниматели отметили, что на выходные дни приходится основной заработок, и призвали отменить запрет, который, по их мнению, якобы является бесполезным.

«Летом мы были на грани банкротства, брали кредиты, власть нам не помогала. Мы как могли справлялись. Теперь снова бьют по малому бизнесу. Действия правительства затрагивают 40% деятельности компаний», — сказал журналистам один из участников акции.

Напомним, в Молдавии в последнее время начался рост темпов распространения коронавируса. В правительстве обсуждается возможность введения локдауна в стране. С 5 марта введены новые ограничения для въезжающих в страну.

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