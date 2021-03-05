Мадрид, , 14:01 — REGNUM По мере того как исследователи во всем мире работают над выявлением и устранением факторов риска тяжелой формы COVID-19, исследователи обнаружили дополнительные доказательства того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этой болезнью. Об этом пишет испанское издание 20minutos.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Новое исследование, опубликованное в журнале Blood Advances, подробно описывает одно из первых лабораторных исследований, которое предполагает, что к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19, особенно восприимчивы люди со 2(А) группой крови.

В ходе исследования ученые проанализировали белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, который называется рецептор-связывающим доменом или RBD. RBD — это часть вируса, которая прикрепляется к клеткам организма человека, что делает его важной целью исследования, чтобы понять, как происходит заражение.

Команда проанализировала синтетические антигены группы крови в эритроцитах и в клетках дыхательной системы, обнаруженных у людей с группами крови 2, 3, 1 (или А, В, О), и посмотрела, как SARS-CoV-2 RBD взаимодействует с каждой уникальной группой крови.

Они обнаружили, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания со второй группой крови, обнаруженной в клетках дыхательной системы. Он не проявлял предпочтения к эритроцитам второй группы крови или к другим группам крови.

«Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены второй группы крови, обнаруженные в клетках дыхательной системы, что, по-видимому, является способом проникновения вируса в организм большинства пациентов и их заражения», — подчеркивает автор исследования Шон Р. Стоуэлл, сотрудник клиники Brigham and Women’s в США.

«Вопрос группы крови является сложным, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы сможем лучше понять, как вирус взаимодействует с группами крови людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики», — отметил он.

Доктор Стоуэлл и его команда подчеркнули, что сами по себе их результаты не могут полностью описать или предсказать, как коронавирусы, такие как SARS-CoV-2 и SARS-CoV, повлияют на пациентов с различными группами крови.