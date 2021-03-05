Сеул, , 14:29 — REGNUM Южная Корея объявила об учреждении совместного предприятия с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в области разработки устойчивых энергоресурсов, таких как водород, для достижения совместных целей по сокращению углеродного следа. Об этом 5 марта сообщает англоязычное издание Koreaportal.com.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, обе страны заявили о расширении своих связей в области генерации зеленой энергии, включая водород.

«Мы активно внедряем проекты Green New Deal. Поскольку ОАЭ также реализуют Энергетическую стратегию 2050, две страны могут расширить связи в сегменте зеленой энергетики, включая водородную», — сообщил премьер-министр Южной Кореи Ю Чхан Сун во время встречи.

Он добавил, что Южная Корея активно продолжает проекты в рамках «Нового зеленого курса», одного из четырех ключевых направлений национального инвестиционного плана объёмом в 160 трлн вон по созданию до 2025 года 1,9 млн рабочих мест и ускорению развития экономики.

Меморандум о взаимопонимании между Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) касается укрепления связей в области технологий и торговли, связанных с водородом.

Водород является экологически чистой альтернативой ископаемому топливу, поскольку автомобили, работающие на этом ресурсе, используют воду только для выработки энергии. Водород может производиться как побочный продукт промышленных предприятий, в том числе нефтехимических.

По имеющимся данным, ОАЭ стояли на 24-м месте в рейтинге торговых партнеров Южной Кореи в 2020 году, при этом её поставки в ближневосточные страны в прошлом году достигли $3,6 млрд, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. Южная Корея в основном экспортировала автозапчасти, при этом импортируя нефть и другие продукты нефтехимии из ОАЭ.

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