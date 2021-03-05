Казань, , 14:14 — REGNUM В столице Татарии в республиканской клинической больнице в Международный женский день в 11:00 (мск) запланировали поздравление пациенток и сотрудников с праздником.

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Мероприятие организуют с помощью волонтеров, которые поздравят женщин в медицинских учреждениях: роддомах и женских консультациях, а также фармацевтов и провизоров аптек с весенним праздником. Татария присоединится к ставшей уже традиционной ежегодной акции «Вам, любимые», в рамках которой женщинам вручают цветы.

В общественных местах республики разместят фотовыставку #простобытьженщиной. Выставка соберет самые яркие фотографии с акций #МыВместе, проведенных за время пандемии: женщины-врачи, волонтеры-медики, добровольцы и представительницы других профессий, независимо от возраста. Фото отразят живые примеры того, что даже в непростые времена женщины остаются собой, дарят миру тепло, заботу, мудрость и любовь.

С 7 по 8 марта в республике пройдет акция «Ты прекрасна!», в рамках которой поздравят цветами выписывающихся из роддомов женщин, а также представительниц прекрасного пола, которые по долгу службы находятся на рабочем месте.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году 7 марта в Казани в одном из фитнес-клубов прошел открытый урок по йоге для женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники клуба подарили женщинам карты на посещение зала, так как они испытывают повышенную нагрузку на спину при переносе детей на руках. Проект #ПРО_НЕЁ инициирован Общероссийским народным фронтом (ОНФ), целью которого является создание сообщества женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями.

В декабре 2020 года ОНФ провел опрос, в котором приняли участие 2,5 тыс. мам детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России. Эксперты выяснили, что 97% мам нуждаются в физической помощи, 54% опрошенных хотели бы разнообразить свой досуг, 48% — нужна психологическая помощь, 26% — требуется консультация юриста. Основная мечта мам — найти себя; быть женщиной, а не только мамой и няней. Почти 70% опрошенных хотят побыть в одиночестве и уделить время только себе: многие из них годами круглосуточно «привязаны» к больному ребенку. На основании данных опроса ОНФ стал реализовывать различные мероприятия в рамках проекта #ПРО_НЕЕ.

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