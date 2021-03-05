Киев, 5 марта 2021, 14:09 — REGNUM Украина договорилась о поставках вакцины от COVID-19 под названием Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Степанов добавил, что в случае успешных испытаний вакцину смогут использовать на Украине для борьбы с COVID-19.
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Напомним, ранее Степанов подтвердил, что отказ Украины от закупок российской вакцины «Спутник V» имеет исключительно политические причины.
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