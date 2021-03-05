Киев, , 14:09 — REGNUM Украина договорилась о поставках вакцины от COVID-19 под названием Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Во время рабочей поездки в Индию нам удалось договориться с ещё одним индийским производителем вакцин — компанией Bharat Biotech. Их вакцина Covaxin проходит последний этап клинических исследований. В ближайшие дни должны быть результаты», — сказал он.

Степанов добавил, что в случае успешных испытаний вакцину смогут использовать на Украине для борьбы с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Напомним, ранее Степанов подтвердил, что отказ Украины от закупок российской вакцины «Спутник V» имеет исключительно политические причины.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Украины назвал причину отказа от вакцины «Спутник V»