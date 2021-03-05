Уфа, 5 марта, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Сильный снег и метель ожидаются в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Снегопад

Сообщается, что ночью 6 марта в республике ожидается сильный снег с метелью, на дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накат. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 19 °C, а днем столбик термометра может упасть до — 12 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать скоростной режим и не торопится на дороге.