Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Цены на коммерческие услуги по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю подняты Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) почти в семь раз. Об этом 5 марта сообщает интернет-портал SpaceNews.

По информации источника, в NASA считают, что такие цены «отражают полное возмещение стоимости ресурсов» управления.

Также указывается, что такое решение было принято NASA после обсуждения его с заинтересованными сторонами и базируется «на текущем развитии рынка и ожидании новых коммерческих организаций, предоставляющих аналогичные услуги».

Кроме того, уточняется, что теперь доставка 1 кг груза на МКС будет стоить $20 тыс. (ранее — $3 тыс.), а возвращение 1 кг груза на Землю — $40 тыс. ($6 тыс.). В то же время, теперь один час работы астронавта будет стоить $130 тыс. ($17,5 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента США Джо Байден заявил, что запуск и успешная посадка на Марс ровера Perseverance свидетельствуют о восстановлении «американского духа».