Москва, , 13:55 — REGNUM Жители России не останутся без домашней интернет-связи. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — сказал Канцуров, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, в ближайшее время пройдёт заседание Госкомиссии по радиочастотам, в рамках которого будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Ранее СМИ сообщили о том, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4−3,6 ГГц, из-за чего часть российских интернет-провайдеров может быть отключена от сети.