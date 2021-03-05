Москва, , 14:02 — REGNUM По итогам 2020 года 10% проданных в России машин попали под «налог на роскошь». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На данный момент, согласно действующему законодательству РФ, автовладельцы, имеющие в собственности машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Те же граждане, у которых машины стоимостью от 5 до 10 млн рублей, платят налог с коэффициентом 2. Самый большой коэффициент у владельцев автомобилей стоимостью 10 млн рублей и выше. У них он равен трём.

В общей сложности за прошлый год российские дилеры продали 1 486 300 машин из них 146 500 экземпляров стоят более 3 млн рублей.

Также сообщается, что сейчас в перечень налога на роскошь входят 1387 моделей различных компаний — на 87 больше, чем годом ранее.

Ранее комитет Риксдага по налогам и сборам Швеции поддержал предложение правительства о повышении налога на новые бензиновые и дизельные машины. Эта мера призвана побудить автолюбителей к покупке машин, которые «не зависят от ископаемого топлива».

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