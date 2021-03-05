Москва, , 13:54 — REGNUM Новый посол Польши Кшиштоф Краевский, который уже находится в Москве, представил копии верительных грамот первому заместителю Министра иностранных дел России Владимиру Титову. Об этом 5 марта сообщает Polskie Radio.

Кшиштоф Краевский профессионально связан с дипломатией с 1993 года. В 1998 году он был назначен генеральным консулом Польши в болгарской Варне.

С 2003 по 2005 год работал в секретариате главы польской дипломатии, затем занимал должность посла Польши в Азербайджане.

С 2018 года он жил и работал в Польше, занимая должность директором дипломатического протокола местного министерства иностранных дел.

О его назначении на должность посла в России стало известно в декабре 2020 года.