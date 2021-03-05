Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM Замбия и Ростовская область намерены активизировать экономическое сотрудничество. Об этом шла речь 5 марта на встрече донского губернатора Василия Голубева с министром финансов Республики Замбии Бваля Эммануэлем Нганду.

Встреча с делегацией Замбии Donland.ru

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития взаимодействия в области энергетики, образовательного партнерства, а также сельского хозяйства. Делегация Замбии намерена ознакомиться с продукцией завода «Ростсельмаш».

"Для нас важная тема — сельское хозяйство. Замбии нужны высокие технологии для его развития. Нас интересуют как поставки готовой техники, так и организация цеха по её сборке», — сказал Нганду.

Отмечается, что внешнеторговый оборот Ростовской области с Замбией за девять месяцев 2020 года составил 242 тыс. долларов США. Импортировался табак и его промышленные заменители.