Москва, , 13:52 — REGNUM В России за преступления в отношении несовершеннолетних необходимо нести предусмотренную законом ответственность. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не могу говорить о сопоставимости порядка тех или иных правонарушений. Могу лишь подтвердить, что это является правонарушением, и это подлежит наказанию в соответствии с законом», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента России Владимира Путина о людях, зарабатывающих на склонении молодежи к самоубийствам и участию в незаконных уличных акциях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 марта, на встрече с волонтерами акции «Мы вместе» глава государства заявил, что никто не должен использовать детей и подростков как источник прибыли и с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил о необходимости выявлять лица, втягивающих несовершеннолетних в незаконные действия.

Он призвал реагировать в соответствии с законом на втягивание несовершеннолетних в несанкционированные митинги: «Мы знаем с вами, что такое интернет. Но кто бы и под каким бы то ни было соусом ни пытался использовать детей для своих собственных хорьковых целей, мы не должны забывать, что это наши дети».

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