Минск, , 13:52 — REGNUM Доведённый до крайне тяжёлого состояния минский мотовелозавод должен стать площадкой для производства белорусских электромобилей из белорусских комплектующих. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко, посещая производственную площадку бывшего флагмана СССР по производству велосипедов и мотоциклов.

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Сейчас в промзоне на Партизанском проспекте расположены ООО «МотоВелоЗавод» и ОАО «Мотовело», образованные на базе советского, а затем и белорусского госпредприятий. Минский мотовелозавод по распоряжению Лукашенко был тайно приватизирован и затем национализирован, а инвестор Александр Муравьёв осужден (отбывает срок в колонии).

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Обращаясь к нынешнему директору мотовелозавода — бывшему председателю Миногорисполкома Николаю Ладутько, а также председателю Комитета госконтроля Василию Герасимову, Лукашенко поручил сохранить исторический облик завода вдоль Партизанского проспекта, отметив: «Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство».

«Вопрос номер один для тебя — не только восстановление производства и его удвоение, а локализация, — сказал Лукашенко, обращаясь к Ладутько. — Сборочное производство — это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами».

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«Надо перспективное производство (по выпуску мотовелотехники. — Прим. президентской пресс-службы) развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния», — сказал он.

Лукашенко сообщил о возможности предоставления льгот производителям на этой площадке (запланирован президентский указ) и заявил: «В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство».

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