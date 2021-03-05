Москва, , 13:51 — REGNUM Сегодня, 5 марта, нефтяные котировки продолжают расти после неожиданного решения мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта о сохранении объема добычи нефти на текущих уровнях до конца апреля 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Небольшое исключение сделано лишь для России и Казахстана, которым было разрешено добывать на 120 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше.

Нефть отреагировала логичным ростом на 4,0% 4 марта и на 2,0% сегодня, 5 марта, достигнув максимумов с января 2020 года — $68,60 за баррель Brent.

Слишком высокие цены для нынешнего состояния мировой экономики, в другой ситуации им можно было бы порадоваться, но в текущей, дорогая нефть будет неизбежно тормозить рост мировой экономики еще сильнее.

В каком-то смысле техническая картина на нефтяном рынке может успокоить, потому что наблюдаемый со вчерашнего дня рост котировок является заключительной волной в формируемой модели среднесрочного разворота.

Где эта волна закончится, пока сказать сложно, диапазон достаточно широкий от $68,00 до $72,00 за баррель Brent, но очень вероятно, что окончательная точка в этом росте будет поставлена уже на следующей недели.

А сегодня нефтяные цены могут подтянуться еще выше, к верхней границе дневного диапазона $68,00−69,00», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent дорожает, приближаясь к отметке $68