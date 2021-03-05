Москва, , 13:50 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранным гражданином, о которой он упомянул накануне в рассказе о сравнении пандемии коронавируса в мире и в России, относится к категории личных контактов главы государства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика», — сказал Песков.

По его словам, график президента на постоянной основе изобилует огромным количеством событий и встреч, которых «гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях».

Песков отметил, что встреча Путина с иностранцем была личной, и в Кремле не знают, кто был собеседником российского лидера.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что он не знает, соблюдались ли превентивные эпидемиологические меры в отношении собеседника Путина.