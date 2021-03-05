Красногорск, , 13:53 — REGNUM В Подмосковье действует порядка 1,5 тысяч торговых точек, в которых продаются цветы к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, помимо отдельно расположенных торговых точек с цветами, эту продукцию в Подмосковье можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках.

«Многие подмосковные ярмарки и розничные рынки предусмотрели дополнительные точки продаж для цветочников. Самыми популярными на сегодня являются традиционные виды цветов — розы, тюльпаны, мимозы. При этом спрос на данные цветы идет и в отдельности, и в составных букетах с другими цветами», — сказал Воскресенский.

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