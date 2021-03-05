Виктория, , 13:49 — REGNUM Сейшельские острова уже с 25 марта начнут принимать иностранных туристов со всего мира, за исключением Южной Африки. Об этом сообщает The Independent.

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Путешественникам не придётся проходить обязательный карантин и иметь сертификат о вакцинации, однако будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, который нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до прилёта в страну.

При этом ношение масок, постоянная дезинфекция рук и социальное дистанцирование останутся обязательными для всех гостей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с середины января 2021 года Сейшельские острова открыли свои границы для туристов, которые за две недели до путешествия получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции.