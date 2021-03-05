Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 13:49 — REGNUM В поселке Светлый Светлинского поссовета Оренбургской области введен карантин по бешенству. Указ губернатора об ограничительной мере опубликован 4 марта на портале правовой информации.

Очаг инфицирования расположен в границах улиц Советская, Куликова и Комсомольская. Карантин установлен на два месяца.

Под запретом выставки и продажа собак, кошек. Запрещен вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне.

По данным Россельхознадзора по Оренбургской области, с начала 2021 года зарегистрировано семьнеблагополучных пунктов по бешенству в Красногвардейском, Светлинском, Грачёвском, Первомайском районах. Заболевание выявлено у одной коровы, шести собак, одной лисицы.

Стоит отметить, что за этот же период 2002 года в регионе выявлено пять неблагополучных пунктов, а бешенство было выявлено у двух коров, трех собак, одной лисицы.

Напомним, в Оренбуржье остро стоит проблема бродячих собак.

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