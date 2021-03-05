Черкесск, , 13:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2021 году смогут побывать до 1,7 млн туристов. Это на 12−13% больше, чем в прежние годы. Такой прогноз делают в министерстве туризма, курортов и молодежной политики субъекта.

Росту турпотока способствует развитие горнолыжной и гостиничной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии.

«Запланировано увеличение емкости гостиничного фонда, открытие новых канатных дорог и горнолыжных трасс», — приводит слова представителя минтуризма «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и длительный простой курортов республики из-за режима самоограничений, сфера туризма в Карачаево-Черкесии не претерпела больших убытков. Напротив, из-за закрытия въезда в туристические региона мира российские туристы «проголосовали рублем» за курорты Северного Кавказа.

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