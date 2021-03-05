Саратов, , 13:49 — REGNUM Добровольческие объединения из разных регионов России в рамках акции «Вам, любимые», присоединятся к поздравлениям женщин с самым весенним праздником — 8 марта. Мероприятие проводится уже на протяжении нескольких лет. Мужчины будут дарить цветы случайным девушкам и женщинам на улицах городов, поздравлять своих любимых и дорогих женщин с праздником.

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В Саратове в Международный женский день волонтеры и активисты подарят цветы представительницам прекрасного пола на главной городской улице. Мероприятие запланировано 8 марта в 13:00 (местное время) на перекрестке улицы Волжская и проспекта Кирова.

Также в городе 8 марта участники команды «Молодежка ОНФ» проведут праздничную акцию «Ты прекрасна!». Молодые люди поздравят женщин, которые находятся на рабочем месте в праздничный день: персонал перинатальных центров, работниц котельных и других предприятий.

Ученики лицея математики и информатики Кировского района Саратова, участвующие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена», украсят двери в кабинеты и классы своих любимых учителей. Праздничное убранство станет сюрпризом для педагогов. Видео и фотографии с реакцией учителей в дальнейшем опубликуют в сообществе конкурса «Большая перемена» с хэштегами #ВамЛюбимые #БольшаяПеремена.

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