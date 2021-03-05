Рыбинск, Ярославская область, 5 марта 2021, 13:45 — REGNUM В Ярославской области выборы мэра Рыбинска пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Действующий глава Рыбинска Денис Добряков был избран в марте 2016 года сроком на 5 лет. Однако по федеральному законодательству его полномочия продлятся до осени.
Отметим, что Рыбинск является единственным городским округом или муниципальным районом Ярославской области, где сохраняются прямые выборы главы населением. В остальных округах и районах главу выбирают депутаты местных советов по итогам конкурса.
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