Рыбинск, Ярославская область, 5 марта, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Ярославской области выборы мэра Рыбинска пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Yarregion.ru Выборы

Действующий глава Рыбинска Денис Добряков был избран в марте 2016 года сроком на 5 лет. Однако по федеральному законодательству его полномочия продлятся до осени.

«Согласно закону, все выборы в год, когда проходит голосование за депутатов Государственной думы, переносятся на этот день. То есть это единый день голосования, 19 сентября. Эта норма всегда существовала. В этом случае полномочия сдвигаются как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения не более чем на год. В 2016 году выборы проходили в марте, так как тогда ещё существовало два единых дня голосования — весной и осенью. Эта норма не касается ситуации с досрочным прекращением полномочий, когда в течение полугода мандат должен быть замещен. Такая ситуация сейчас происходит в Карабихском сельском поселении, где выборы пройдут 25 апреля», — рассказал Олег Захаров.

Отметим, что Рыбинск является единственным городским округом или муниципальным районом Ярославской области, где сохраняются прямые выборы главы населением. В остальных округах и районах главу выбирают депутаты местных советов по итогам конкурса.