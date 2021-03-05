Москва, , 13:50 — REGNUM Более 1,4 тыс. подростков участвовали в недавних несогласованных акциях в российских городах по данным Следственного комитета России. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил 5 марта на заседании коллегии СК.

«Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних», — сказал он.

Речь идёт об участниках протестов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. Студентов в этот раз было меньше, добавил Бастрыкин.

Он предложил подумать над комплексным планом образовательных программ, которые могли бы защитить детей от воздействия манипуляций. Глава СКР напомнил «идею Маркса» о том, что у ребёнка не должно быть свободной минуты, чтобы он не совершал подобных поступков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин потребовал выявлять лиц, которые втягивают несовершеннолетних в незаконные действия, преследуя свои «хорьковые» интересы.

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