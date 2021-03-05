Джакарта, , 13:41 — REGNUM Правительство Германии готово выделить 41,25 трлн индонезийских рупий (€2,5 млрд) на поддержку развития зелёной инфраструктуры в Индонезии, сообщает Antara.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Индонезия и Германия реализовали сотрудничество под названием «Индонезийско-германская инициатива по зеленой инфраструктуре».

«Я хочу заверить все присутствующие сегодня стороны, что эта инициатива достигнет своих целей. Наше желание улучшить окружающую среду, сократить выбросы углерода и предоставить более качественные услуги для населения», — отметил министр-координатор.

В рамках этой схемы сотрудничества Германия выделит €2,5 млрд евро, что эквивалентно 41,25 трлн индонезийских рупий. Средства будут поступать в течение пяти лет.

«В будущем мы сможем стать свидетелями более чистых рек, уменьшения количества морского мусора, более широкого доступа к чистой воде для населения, а также более эффективных и лучших объектов общественного транспорта», — продолжил Лухут Бинсар Панджаитан.

«Для страны с более чем 17 тысячами островов эти цели необычны и нуждаются в поддержке. Индонезия играет важную роль в борьбе с изменением климата. В Индонезии 93 млн гектаров леса. У меня была возможность осмотреть леса Индонезии, что меня поразило. Давайте работать вместе. Индонезия зарекомендовала себя как надежный партнер в решении различных глобальных проблем», — отметил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии продолжает уделять внимание развитию ситуации в Мьянме.

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