Москва, , 13:41 — REGNUM Сегодня, 5 марта, российская валюта несмотря на то, что теряет сегодня 0,2−0,3%, торгуясь к американскому доллару вблизи отметки 74,50, выглядит очень сильной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Рубль выглядит даже слишком сильным, учитывая широкомасштабное укрепление доллара США к валютам стран G7, а также накатывающие «risk off» — волны.

В такой ситуации рубль, как рисковая валюта, уже должна была бы подбираться к отметкам 75,50−76,00 за американский доллар. Однако неожиданное решение ОПЕК+ о сохранении текущего уровня добычи нефти до конца апреля, подбросило нефтяные котировки до максимумов с января 2020 года

Сегодня, 5 марта, рост до сих пор продолжается. Баррель Brent стоит уже больше $68,50. Взлет нефтяных котировок в скором времени снова ударит по мировой экономике,

При таких ценах на нефть темпы экономического роста будут неизбежно снижаться, но пока, для российской валюты это мощный фактор поддержки.

Это фактор вряд ли позволит рублю сегодня подешеветь к доллару США далее верхней границы дневного торгового диапазона 74,20−75,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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