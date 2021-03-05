Рим, , 13:45 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вновь включила КНДР в список стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи. Об этом сообщает сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на доклад организации.

Флаг КНДР Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Известно, что в список стран, нуждающихся во внешней поддержке, вошли 45 стран.

В докладе отмечается, что большинство жителей Северной Кореи не получают достаточного питания, а то, что есть, не отличается разнообразием. Ухудшение продовольственной ситуации в стране связано с экономическим кризисом, вызванными карантинными ограничениями, а также последствиями наводнений и обильных сезонных дождей, накрывших полуостров с августа по сентябрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в фонде Heritage Foundation назвали КНДР наименее свободной страной в мире с точки зрения экономической свободы для населения и бизнеса.

Читайте также: Гонконг впервые не вошёл в рейтинг экономических свобод