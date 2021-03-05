Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону ввели в строй самый крупный в городе-миллионнике детский сад на 300 мест. Новое дошкольное учреждение распахнуло двери в микрорайоне Вересаево, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Детский сад построен в рамках реализации наципроекта «Демография». Учреждение стоимостью более 300 млн рублей рассчитано на 16 групп и сможет принять дошколят разного возраста, в том числе малышей от двух месяцев до года.

Учреждение оснащено по последнему слову техники. Созданы максимально комфортные условия для пребывания и развития детей.