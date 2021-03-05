Брюссель, , 13:40 — REGNUM Европейский инвестиционный банк принял решение выделить Украине €20 для поддержки малого и среднего бизнеса страны. Об этом 5 марта сообщается в заявлении кредитной организации.

«€20 млн выделено Украине в местной валюте для улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данные средства выделены Киеву при поддержке Евросоюза в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных украинской социологической группы «Рейтинг» стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на возможных выборах главы государства поддержали бы в первом туре 22,5% жителей страны.