Новосибирск, 5 марта, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с учеными-женщинами в рамках своей рабочей поездки в Новосибирск. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Михаил Мишустин на встрече с женщинми-учёными

Премьер-министр поздравил участниц встречи с Международным женским днем, он выразил надежду, что все больше женщин будут находить свое призвание в науке. Между главой правительства и видными учеными состоялась развернутая дискуссия, в ходе которой были затронуты вопросы зарплат, обновления оборудования, доступа к специфическим реагентам и материалам и других актуальных проблем, универсальных для научных сотрудников по всей стране.

Во встрече приняли участие такие выдающиеся деятельницы научного и академического мира как академик РАН и заведующая лабораторией Института химической биологии и фундаментальный медицины Ольга Лаврик, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры Наталья Багрова, директор Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова Елена Багрянская, замдиректора Института генетической исследований НГУ Анна Трубачева и старшие научные сотрудницы этого института Татьяна Голубева и Елена Землянская и научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В.Николаева Елизавета Лидер.