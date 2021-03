5 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Ангелина Потеряйко, , 15:59 — REGNUM Китай намерен увеличить финансирование и всячески стимулировать исследования в области производства микросхем и создания технологий искусственного интеллекта (ИИ) в соответствии со своим последним пятилетним планом, одной из главных целей которого является достижение глобального лидерства в технологической гонке с США. Об этом пишет Bloomberg 5 марта.

Микрочип

Премьер-министр Китая Ли Кэцян выделил ключевые области, в которых можно достичь «крупных прорывов в основных технологиях», включая высокотехнологичные полупроводники, операционные системы, компьютерные процессоры и облачные вычисления — области, в которых сейчас доминируют американские фирмы. Пекин также будет стремиться подключить 56% территории страны к более быстрым сетям пятого поколения (5G). По его словам, общенациональные расходы на НИОКР будут увеличиваться более чем на 7% ежегодно, и «ожидается, что на их долю будет приходиться более высокий процент ВВП», чем в предыдущие пять лет.

Китай быстро сокращает свою зависимость от Запада в отношении таких важнейших компонентов, как компьютерные чипы. Эта проблема стала наиболее актуальной после того, как мировой спрос на полупроводники резко вырос во время пандемии. Пекин также делает большие ставки на новые водородные и биотехнологические разработки в связке с увеличением возможностей собственного производства чипов, что позволит китайским производителям конкурировать с такими корпорациями, как Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Китай нацелен на производство микросхем нового поколения — это является важнейшим направлением для достижения Пекином технологической самодостаточности.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференци и Xinhua

«Инновации остаются в основе идей по модернизации Китая, — сказал Ли в своем обращении ко Всекитайскому собранию народных представителей в Пекине. — Мы будем укреплять нашу науку и технологии, чтобы оказывать стратегическую поддержку развитию Китая».

В своем выступлении Ли акцентировал внимание на целях, перечисленных в 14-м пятилетнем плане Китая, также опубликованном в 5 марта 2021 года, в котором приоритет отдается достижениям в таких новых сферах, как квантовые вычисления, нейронные сети и ДНК. В документе закреплена многоуровневая стратегия, прагматичная и амбициозная по своему охвату, показывающая стремление заменить основных поставщиков США китайскими, одновременно создавая отечественных чемпионов в новых научных и промышленных областях.

На кону не что иное, как будущее экономики №2 в мире. Пекин движется стремительно к своим целям, в то время как администрация Байдена разворачивает борьбу против того, что она называет «техно-автократией». Это может расширить «черные» списки, запрещающие ключевые сделки американских компаний с корпорациями от Huawei Technologies Co. до Byte Dance Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

Для страны, которая ежегодно импортирует чипы на $300 млрд, их обостряющаяся нехватка создает риск зависимости от потенциально враждебных поставщиков материалов и деталей для создания технологий ИИ, сетей следующего поколения и автономных транспортных средств. Заявление Ли формализовало цели Китая по разработке собственного программного обеспечения для проектирования полупроводников с вытеснением инструментов и технологий американских фирм Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

Ли также пообещал разработать собственные передовые технологии производства микросхем и материалов, из которых состоят микросхемы третьего поколения. Страна стремится обеспечить преимущество первопроходца на этой зарождающейся арене, включая такие соединения, как карбид кремния и нитрид галлия, и чипы, которые могут работать на высоких частотах и в условиях более высокой нагрузки и температуры с широким применением в военной технике и электромобилях.

Высокотехнологичная производственная линия. Китай Robert Scoble

Хотя детали этого плана не будут обнародованы в течение первых нескольких месяцев, по выступлению Ли уже можно судить о предполагаемой дорожной карте. Она включает в себя создание большого количества национальных лабораторий и инновационных центров, а также наращивание усилий по реализации малоизвестной программы под названием «Повестка дня в области научно-технических инноваций до 2030 года». Пекин также сообщил о планах привлечь больше талантов из-за границы с помощью «системы иммиграции технологий».

Согласно докладу, сделанному Ли, открытый обмен данными станет ключевым моментом. Пекин создает платформу для обмена общедоступными и правительственными данными, одновременно разрабатывая политику для обеспечения безопасности передачи этой информации. В связи с этим пятилетний план призвал технологических гигантов, таких как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., поделиться ключевыми данными.

«Фундаментальные исследования — это источник научных и технологических инноваций, — сказал Ли. — Таким образом, мы обеспечим стабильное функционирование механизма финансирования фундаментальных исследований и существенно увеличим расходы в этой сфере».

