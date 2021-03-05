Тула, , 13:36 — REGNUM Житель Тульской области проведет остаток жизни за решеткой за убийство и изнасилование 13-летней девочки, об этом сообщили 5 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Тульский областной суд признал 38-летнего Александра Брежнева из Киреевского района виновным сразу по нескольким статьям: об изнасиловании, заражении ВИЧ-инфекцией, о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего. Преступления Брежнев совершил в течение нескольких дней после освобождения из мест лишения свободы.

Как установлено судом и следствием, 17 июня 2020 года подсудимый, на следующий день после освобождения, в состоянии алкогольного опьянения под угрозой ножа изнасиловал свою знакомую и совершил в отношении него иные действия сексуального характера. При этом Б. знал, что является носителем ВИЧ-инфекции. Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку, её он изнасиловал и убил.

Решением суда Брежнев приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.