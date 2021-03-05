Оренбург, , 13:36 — REGNUM Заместитель главы Оренбурга Сергей Морозов написал заявление об уходе по собственному желанию. 5 марта станет последним рабочем днем Морозова в должности вице-мэра, сообщает СМИ со ссылкой на источники в мэрии.

В администрации информацию об увольнении не подтверждают. Стоит отметить, что помимо должности вице-мэра Сергей Морозов занимает должность начальника управления пассажирскими перевозками.

Напомним, Морозом является земляком градоначальника Владимира Ильиных и губернатора Дениса Паслера — уроженцев Североуральска. Должность начальника управления пассажирского транспорта в мэрии Оренбурга Морозов получил в 17 февраля 2020 года, а в июне 2020 года стал заместителем главы городской администрациипо градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

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