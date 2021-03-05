Москва, 5 марта, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Законопроект о зачете трёхлетнего отпуска по уходу за детьми в трудовом стаже внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Кузьма Петров-Водкин. Мать и дитя (фрагмент). 1927

«В трудовом стаже для получения социальной пенсии сегодня учитываются полтора года, которые они находятся в отпуске по уходу за малышами. Но этого слишком мало. Мы предлагаем увеличить этот срок вдвое и засчитывать в стаж не полтора, а три года», — сказал Миронов.

Детские сады в России в последние годы, конечно же, строятся, но пока вводится их слишком мало, отметил депутат, в 2020 году — 820, в 2019 году — почти 600 детских садов, и в масштабах страны большой погоды они не делают.

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