Уфа, , 13:37 — REGNUM Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и глава Башкирии Радий Хабиров побывали на промышленных предприятиях «ЕСМ» и «Гидравлика» в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что выпускаемые предприятием «Гидравлика» вспомогательные силовые установки, агрегаты, металлические рукава, а также гидравлические, топливные и воздушные фильтры применяются в отечественной аэрокосмической и авиационной технике.

«В настоящее время УАП «Гидравлика» активно занимается импортозамещением, осваивая выпуск ряда агрегатов и систем для новейших российских среднемагистральных пассажирских самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данные проекты способствуют развитию производственных мощностей и внедрению новых технологий.

«Это один из старейших машиностроительных заводов страны. Сегодня его коллектив реализует очень много перспективных программ и проектов», — передает слова Сердюкова пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что на территории данного предприятия работает и высокотехнологичное предприятие ООО «ЕСМ». На нем производят прецизионные электрохимические станки для изготовления деталей из различных сплавов, металлов, материалов.

Глава Башкирии пригласил руководство предприятия детально обсудить инициативы по наращиванию производства на заседании «Промышленного часа».

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