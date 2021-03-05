Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM В группу губернаторов с очень сильным влиянием по итогам февраля вошли руководители трёх регионов Приволжского федерального округ. Ещё шесть губернаторов ПФО включены в группу с сильным влиянием, влияние остальных пятерых глав регионов оценивается как среднее. Это следует из рейтинга влияния глав субъектов РФ в феврале 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Подробнее: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в феврале 2021 года

В феврале губернаторы трёх регионов Поволжья вошли в группу глав регионов «Очень сильное влияние». Третье место удержал глава Татарии Рустам Минниханов, на седьмой позиции остался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на 16-м месте — руководитель Нижегородской области Глеб Никитин.

Эксперты отмечают, что в период подготовки к выборам в Госдуму растёт политическая уязвимость глав региональных столиц и крупных городов с протестным настроением. Здесь рассматриваются два сценария: усиление критики и вмешательство губернаторов с проведением ротаций. Второй вариант продемонстрирован самарским губернатором Дмитрием Азаровым.

Авторы исследования также подчёркивают, что в феврале на позиции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главы Башкирии Радия Хабирова негативное оказали влияние коррупционные скандалы. В результате в феврале Никитин сдал две позиции, а Хабиров покинул группу с очень сильным влиянием, переместившись с 16-го места на 21-е.

Во вторую группу глав регионов («Сильное влияние»), которую возглавил глава Башкирии и замыкает глава Кировской области Игорь Васильев (50 место), вошли также руководитель Пермского края Дмитрий Махонин (25 место), глава Удмуртии Александр Бречалов (33 место), губернатор Саратовской области Валерий Радаев (36 место), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (39 место).

Позиции руководителя Ульяновской области Сергея Морозова оцениваются большей частью политологов как неустойчивые, связывая это с приближением губернаторской ротации и новыми информационными атаками в адрес главы региона. В результате Морозов спускается на 39-е место, потеряв за месяц 11 позиций.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев переходит в группу с сильным влиянием группы, улучшив позицию на три строки. По мнению авторов рейтинга, один из факторов усиления — включения его в состав рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета по развитию систем газоснабжения и предложение о финансировании для подключения домовладений к газовым сетям.

В третьей группе глав регионов («Среднее влияние») оказались исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов (53 место), губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (61 место), глава Чувашии Олег Николаев (62 место), губернатор Оренбургской области Денис Паслер (72 место) и руководитель Марий Эл Александр Евстифеев (81 место).