Ростов-на-Дону, 5 марта 2021, 13:32 — REGNUM Ростовские власти с целью сохранения исторических объектов предлагают сносить исключительно аварийные дома. Об этом сообщает мэрия.
«Администрация Ростова выносит предложение на снос исключительно аварийных домов. На этих местах должны появиться новые современные объекты, которые будут соответствовать историческому архитектурному облику», — уточнили власти.
В настоящее время комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области разрабатывает проект объединённой охранной зоны исторического центра, что позволит сохранить историю Ростова-на-Дону.
ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году российские города-миллионники подключатся к реализации программы реновации. Общественники считают, что в вопросе реновации неплохо было бы обратить внимание на опыт других стран.
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