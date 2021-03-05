Эксперт объяснил, чем грозят России новые санкции США
Москва, 5 марта, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Новый поток надуманных санкций от англо-саксонского мира в адрес России уже давно не новость ни для политиков, ни для участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Рикошет
«Вашингтон и Лондон по старинке играют на экономическое ослабление России и ее сдерживание на мировом рынке.
Если новый американский президент выберет сиз шести предложенных опций для новых санкций запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга, да и любые другие заимствования России в долларах, евро и рублях, то мы окажемся в новой и очень суровой реальности.
Отток инвесторов, очень высокая волатильность на фоне падения рынков, репутационный ущерб российской экономике. Однако к масштабным потерям российской экономики новые санкции вряд ли приведут.
У России накоплен золотовалютный резерв почти на $600 млрд, сегодня это пятая экономика мира и первая в Европе. Ответ России может быть очень жесткий — отказ от доллара, запрет экспорта титан.
И, конечно, масштабная информационная кампания, освещающая роковую роль США и Великобритании в современных валютных, информационных, экономических и политических войнах. Мало точно не покажется», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, передавало агентство Bloomberg.
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