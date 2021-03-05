Москва, , 13:32 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет 5 марта президент России Владимир Путин. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, 5 марта у главы российского государства спокойный день с рутинным графиком и обычными внутренними встречами.

«В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, или президент России на данном заседании «сам очертит круг вопросов, которые он хотел бы поднять», или пресс-служба Кремля по его итогам сделает соответствующее сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле учитывают возможность введения санкций со стороны США и Великобритании.