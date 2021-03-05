Майкоп, , 13:31 — REGNUM В Адыгее построили новый корпус городской детской поликлиники в городе Майкопе. Его открытие состоялось 4 марта. Все отделения поликлиники будут работать в режиме «бережливых технологий». В день медорганизация будет принимать до 1100 маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе главы субъекта.

Поликлиника построена в густонаселенном микрорайоне Черемушки рядом с новым Медицинским центром. В новом здании созданы кабинеты электроэнцефалографии, электромиографии, реоэнцефалографии, кабинет охраны зрения детей, отделение реабилитационно-восстановительного лечения и другие. Новая поликлиника открыта в преддверии 8 марта и стала подарком многим семьям с детьми и медицинским работникам, которые будут принимать детей в новых современных условиях. Прежде детская поликлиника ютилась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк. Руководство республики выделило 180 млн рублей на создание нового медцентра.

Стоит отметить, что Адыгея занимает шестое место в России по уровню снижения младенческой смертности.