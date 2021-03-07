Москва, , 00:01 — REGNUM Высадившие ребенка из-за отсутствия билета кондукторы понесут за это ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты парламента.

Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться, подчеркнул Володин.

В случае, если водитель или кондуктор высаживает ребенка на мороз, и ранее можно было применять ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», санкции по которой варьируют от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года, отмечают в комитете Госдумы по транспорту.